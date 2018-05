Leu: mea culpa Grasso ma “ora avanti, soggetto unitario entro anno” (2)

(AdnKronos) – Grasso spiega di essere disponibile ad “accompagnare” il percorso costituente di Leu. Ma prima di parlare del futuro, l’ex-presidente del Senato ha fatto un’analisi di quanto accaduto, della sconfitta del 4 marzo, delle sue responsabilità e non solo. “Come capo politico della lista elettorale mi assumo tutta la responsabilità̀. Vi chiedo scusa (…) avrei dovuto interpretare meglio il nostro progetto, sotto il profilo della comunicazione ma non solo”.

“Qualcuno mi ha definito ‘un leader impacciato’, altri hanno sottolineato giustamente la mia difficoltà nel ‘bucare lo schermo’. Forse è vero ma vi garantisco che ce ho messo tutto l’entusiasmo, la passione e l’energia per dare l’avvio ad un progetto ambizioso in poco tempo e in un momento davvero difficile”. Anche per le tensioni interne, a partire dalle liste. C’era “l’impegno a costruire le liste a partire dalle rose di nomi inviate dai territori” ma “le rose sono appassite al tavolo nazionale delle liste”.

“Alle nostre prime elezioni -è stato l’affondo di Grasso- siamo stati vissuti come parte integrante del sistema (anche per la scelta di aver tenuto i nuovi volti in panchina) e non come quelli che volevano veramente cambiare politiche; abbiamo vissuto l’imbarazzo di scagliarci contro leggi che alcuni avevano votato in Parlamento; non siamo riusciti a superare la logica del manuale Cencelli su ogni decisione: questo, per me che non avevo mai vissuto la politica così prima d’ora, è stata ed è ancora la cosa più incomprensibile”.