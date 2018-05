Leu: mea culpa Grasso ma “ora avanti, soggetto unitario entro anno”

Roma, 26 mag. (AdnKronos) – “Abbiamo perso. Mettiamo insieme a fuoco le ragioni della nostra sconfitta, a partire dalle mie responsabilità”. Pietro Grasso apre l’assemblea nazionale di Leu a Roma con un’assunzione di responsabilità per la sconfitta del 4 marzo, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa (innanzitutto sulla composizione delle liste) e proponendo un percorso costituente che, di qui a fine anno, faccia di Liberi e Uguali un soggetto politico unitario a sinistra, un nuovo partito a tutti gli effetti. “La mia unica certezza è che non esista per noi altro futuro che costruire per davvero Liberi e Uguali”.

“Oggi credo che abbiamo il dovere di rispettare gli impegni presi con i nostri elettori e andare avanti. Non possiamo bloccarci in attesa che succeda qualcosa in altri partiti…”, sottolinea Grasso alludendo al Pd. “Anche perchè́ l’alternativa” al soggetto unitario “è, fatevelo dire, ridicola: viene in mente Guzzanti, la scissione dell’atomo, lo ‘scindetevi e moltiplicatevi, creando migliaia di microscopici partiti di sinistra che cambiano continuamente nome e forma, per attaccare la destra come fanno i virus e gli insetti’”.

Quindi, la proposta: “Mettiamo in discussione tutto, senza ridurre” la cosa “all’ennesima prova di forza tra dirigenti, all’ennesima conta” ma discutendo “di temi, di politica, di futuro e non di tattica, di elezioni, di liste. E allora io immagino una prima fase ampia, aperta il più̀ possibile a nuove adesioni. Avremo così̀ creato insieme il documento su cui fondare la nuova forza politica. Al termine di questa fase, sarà̀ il momento di scegliere la classe dirigente per guidare la nostra comunità̀. Facciamolo in tempi stabiliti che ci impegni tutti a terminare il percorso entro la fine dell’anno”.