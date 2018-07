Lombardia: a Pirellone ‘Potere ai Piccoli’, mostra mattoncini di Zangelmi (2)

(AdnKronos) – Riccardo Zangelmi è attualmente l’unico artista italiano certificato Lego Certified Professional in un gruppo ristrettissimo di soli sedici persone in tutto il mondo. ‘Potere ai Piccoli’ rappresenta un percorso creativo tra oggetti, ricordi e fantasie legate al mondo dell’infanzia che ha l’obiettivo di non dimenticare il bambino che è ancora in ognuno di noi. Circa quaranta opere e centinaia di migliaia di mattoncini Lego hanno preso la forma, in un anno di lavoro, in sculture e mosaici che porteranno i visitatori a fare un tuffo nel passato e a sognare un’infanzia di gioco e divertimento dove tutto è possibile: soffiare bolle di sapone giganti o indossare le scarpe con i tacchi della mamma, o ancora ritornare piccolissimi con il ciuccio. Il tocco giocoso è presente in tutto il percorso della mostra e diventa il filo conduttore che conduce i visitatori dall’ingresso all’uscita dell’esposizione.

Tra le opere esposte spiccano per dimensioni Fly, un invito al coraggio, a intraprendere il volo verso i propri sogni, che ha preso parte alla Biennale del Mosaico 2017 presso il Museo d’Arte della città di Ravenna, realizzata con circa 105mila mattoncini e Magic Bunny, composto da 108mila pezzi. E ancora le sculture Hope, la speranza, la più preziosa tra le aspirazioni, innata in ogni bambino; Chiedilo alle Stelle, che raffigura un universo di sogni nel quale immergersi e cercare il più importante e Goat Different, una capretta libera a pois che esce dagli schemi e vive di colori inseguendo i propri sogni.

La mostra sarà aperta al pubblico da mercoledì 11 luglio fino al 20 settembre, con ingresso libero dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 17.30, il venerdì dalle ore 9.30 alle 13. Ci sarà inoltre una apertura straordinaria al pubblico di Palazzo Pirelli nella giornata di domenica 29 luglio: nel corso della giornata Lego Italia sarà presente negli spazi adiacenti la mostra per lasciare che grandi e piccini diano libero allo sfogo alla fantasia. Nell’occasione saranno distribuiti su alcuni piani del Pirellone tavolini da gioco con tutti i mattoncini Lego System e piscine piene di Lego Duplo per i più piccoli e sarà possibile visitare il Belvedere al 31esimo piano.