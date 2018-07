Lombardia: a Pirellone ‘Potere ai Piccoli’, mostra mattoncini di Zangelmi

Milano, 6 lug. (AdnKronos) – Sarà inaugurata martedì prossimo, 10 luglio, a Palazzo Pirelli, la prima mostra personale di Riccardo Zangelmi ‘Potere ai Piccoli’, tutta realizzata in mattoncini Lego, promossa dal Consiglio regionale della Lombardia in collaborazione con Lego Italia. L’inaugurazione si terrà alle ore 13 presso lo spazio eventi al primo piano di Palazzo Pirelli, alla presenza del presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e degli altri componenti dell’ufficio di presidenza. Saranno presenti anche l’artista Riccardo Zangelmi e il direttore generale di Lego Italia Paolo Lazzarin.

“Mi piace sottolineare come ancora una volta Palazzo Pirelli si confermi una cornice versatile e di alto livello, in grado di ospitare diverse iniziative nel segno della cultura, dai concerti alle mostre, offerti gratuitamente ai cittadini”, afferma il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi. E’ questa “un’esposizione adatta a grandi e piccini, che catalizzerà l’attenzione di tante persone per motivi diversi. I bambini potranno stupirsi alla vista di queste sculture, sia per l’imponenza del lavoro che comporta realizzarle, che per la divertente e originale rappresentazione di situazioni e personaggi”.

“Tra i grandi, invece, non mancherà certamente chi saprà cogliere nelle opere esposte il graffio pop dell’artista e l’ironia creativa di alcune delle costruzioni”.