Lombardia: De Corato, giovani poco consapevoli rischi in strada

Milano, 20 set. (AdnKronos) – Regione Lombardia, sempre attenta al tema della sicurezza stradale, ha svolto un’indagine sul fenomeno delle distrazioni in strada per uso improprio di cellulare e smartphone da parte dei giovani. La ricerca, affidata a Polis Lombardia, è stata ideata e condotta dalla sociologa Barbara Riva, esperta di sicurezza stradale e comunicazione. Il lavoro è stato realizzato in stretta sinergia con l’Ufficio scolastico provinciale e gli uffici regionali della direzione generale sicurezza.

Sono stati intervistati, tramite la diffusione di un questionario, 2612 giovani (553 ragazze e 1059 ragazzi) delle classi quarta e quinta degli istituti scolastici superiori della città metropolitana di Milano. “Nella Settimana europea della mobilità sostenibile -spiega l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato- i dati dell’indagine affidata a Polis Lombardia hanno evidenziato un importante utilizzo dei mezzi pubblici e di quelli non a motore. E tutto ciò ci fa ben sperare per il futuro anche in tema di sostenibilità”.

“Ulteriori dati di questa indagine, denominata ‘Conoscenza dei rischi da uso improprio in strada di cellulari, smartphone e loro applicazioni, rivolta a nuove generazioni’, evidenziano però la mancanza della consapevolezza del fenomeno della distrazione su strada”.

