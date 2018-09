Lombardia: De Corato, giovani poco consapevoli rischi in strada (2)

(AdnKronos) – “Anche se il 78,6% dei pedoni, l’84,5% dei ciclisti, il 72,2% di chi va in motorino e il 60,8% degli automobilisti dichiarano di non utilizzare lo smartphone o utilizzarlo raramente mentre attraversano una strada, sono in sella a una bicicletta o alla guida di un ciclomotore o di un’auto -osserva De Corato- il dato significativo della ricerca è che lo smartphone viene utilizzato impropriamente da 556 pedoni quando attraversano una strada e da 346 giovani mentre conducono una bici”.

“Le motivazioni che inducono all’adozione di comportamenti inopportuni, sono principalmente due: le abitudini e, addirittura, le dipendenze dagli smartphone e internet”. Tant’è che, “sui 2612 intervistati, 205 pedoni hanno dichiarato di guardare subito il telefono quando arriva una notifica, anche durante l’attraversamento della strada, e fanno altrettanto 182 ciclisti”.

A tutto ciò “si aggiungono i selfie mentre si cammina, si pedala o si guida. Gli ultimi due comportamenti sono percepiti più pericolosi e incoscienti rispetto ai primi”. Pertanto, conclude l’assessore, “è bene che, assieme alla mobilità sostenibile, ci si ricordi di assumere atteggiamenti di grande responsabilità nell’utilizzo dei propri smartphone, per non creare pericoli”.

