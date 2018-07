Lombardia: Fontana a Stoccarda celebra ‘Quattro motori per l’Europa’

Milano, 4 lug. (AdnKronos) – “Quattro regioni accumunate da un forte dinamismo, dalla capacità di innovare, dalla vocazione internazionale e dall’apertura al confronto con altre realtà europee e internazionali”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, da Stoccarda ha sintetizzato il significato e il valore dell’attività svolta dai ‘Quattro Motori per l’Europa’, organizzazione che nella città tedesca ha celebrato i 30 anni di fondazione. E proprio la Lombardia, come ha ricordato il presidente Fontana, “nel 2019 avrà l’onore di presiedere questo importante organismo, un esempio virtuoso di collaborazione interregionale basato su un modello organizzativo snello e flessibile che ha consentito di elaborare progetti molto concreti su tematiche di primario interesse come il clima, la digitalizzazione e lo sviluppo economico”.

A Stoccarda il governatore lombardo, accompagnato dall’assessore regionale all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, ha evidenziato come “i rappresentanti di Baden-Wurttemberg, Catalogna, Rhone-Alpes e Lombardia condividano l’idea che le decisioni politiche debbano formarsi dal basso verso l’alto e che le regioni debbano essere i principali interlocutori dei cittadini”.