Povertà: Ocse, in Italia 13,6% in famiglie con reddito inferiore al 50% medio

Roma, 3 lug. (AdnKronos) – La povertà è aumentata: il 13,6% delle persone in età lavorativa vive in famiglie con un reddito inferiore al 50% del reddito medio. Erano il 10,7% nel 2006. E’ quanto emerge dall’Employment Outlook 2018 pubblicato oggi dall’Ocse.

Il divario occupazionale per i gruppi svantaggiati, come madri con figli, giovani, lavoratori anziani, stranieri e persone con disabilità parziali, sottolinea l’organizzazione internazionale, “è il quarto più alto tra i paesi Ocse ma è sceso un po’ negli ultimi dieci anni. Il divario tra i redditi da lavoro di genere è anch’esso superiore alla media”.