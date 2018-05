Lombardia: Fontana incontra Console generale Russia

Milano, 14 mag. (AdnKronos) – Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha incontrato oggi a Palazzo Lombardia il Console generale della Federazione russa Alexander Nurizade: “Un primo momento di confronto – spiega Fontana – preparatorio anche all’appuntamento che avrò con l’Ambasciatore russo nei prossimi giorni. Una riunione utile per verificare le collaborazioni in essere con la Russia e per iniziare a pensare in che modo rafforzare i rapporti con questo Paese”.

“La Russia – spiega il governatore lombardo – rappresenta per noi un partner fondamentale per gli scambi commerciali delle nostre imprese ed è importante che anche a livello istituzionale i rapporti siano saldi e proficui”.

Il Console generale ha quindi invitato il presidente della Regione Lombardia a effettuare una visita in Russia nei prossimi mesi con l’obiettivo di “fargli conoscere nuove realtà territoriali in forte sviluppo e di sicuro interesse per l’economia lombarda”.