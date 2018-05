Verona: vasto incendio divampa in colorificio, in corso spegnimento focolai

Verona, 14 mag. (AdnKronos) – Dalle 14.20, i vigili del fuoco sono impegnati in via Quaiotto ad Oppeano (VR) per lo spegnimento di un vasto incendio divampato all’interno di un colorificio di circa 2000 mq. Le squadre intervenute da Verona e Rovigo con 9 mezzi antincendio pesanti, tra cui 4 autopompe serbatoio, 3 autobotti, un’autoscala e il carro NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) e 30 operatori, sono riusciti a contenere l’incendio al solo reparto magazzino di circa 700 mq, evitando l’estensione alla parte produttiva e ai depositi di materia prima per la lavorazione.

In corso lo spegnimento dei vari focolai. Sul posto il personale dell’Arpav, dello Spisal, carabinieri e polizia locale. Nessuna persona è rimasta ferita. La colonna di fumo nero, appena divampato l’incendio, è stata visibile da chilometri di distanza. Le operazioni dei vigili del fuoco proseguiranno presumibilmente fino a notte. Non sono al momento note le cause del rogo.