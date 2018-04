Lombardia: Fontana, qui maggior numero di imprese sociali e cooperative

Milano, 13 apr. (AdnKronos) – “Occasioni come questa sono particolarmente preziose, perché posso confrontarmi direttamente con chi ogni giorno affronta le mille sfaccettature del fare impresa, ‘dal basso’, nella nostra Regione”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana intervenuto all’assemblea di Confcooperative che si è svolta al centro MiCo – Milano Congressi.

“Tengo particolarmente al mondo cooperativo”, ha aggiunto Fontana. “I dati raccontano infatti che la Lombardia è tuttora la Regione italiana con il maggior numero di imprese sociali e cooperative, con addetti impegnati in settori strategici come quello dei servizi, della produzione, dell’edilizia, dell’agricoltura, del tempo libero o della finanza. Io credo nel valore dell’ascolto dei corpi intermedi, degli amministratori locali, delle realtà della cooperazione e del volontariato, insomma di tutti quegli attori che operano per lo sviluppo e la crescita della nostra comunità”.

Per questo, ha concluso Fontana, “vi confermo la volontà di istituire anche con voi momenti di confronto continuo, anche in vista dell’ottenimento di quelle maggiori forme e condizioni di autonomia che puntiamo a ottenere dallo Stato”. Il referendum del 22 ottobre scorso è stato “il punto di partenza” e “con il governo abbiamo siglato una pre-intesa su alcuni punti fondamentali; ora vogliamo proseguire lungo questo percorso e arrivare ad avere maggiore autonomia in tutte le materie consentite dal dettato costituzionale”.