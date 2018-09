Lombardia: Foroni, 4 mln per interventi su sistema idrico in 9 province (2)

(AdnKronos) – Inoltre la provincia di Lecco per il collettamento di Oliveto Lario e Civenna (600mila euro sul comune di Valmadrera); la provincia di Pavia con il completamento della fognatura nel comune di Casteggio (250mila euro); la provincia di Como per il completamento della fognatura di Inverigo (150mila euro); la provincia di Cremona con il completamento della fognatura a Dovera (400mila euro); la provincia di Monza e Brianza per la realizzazione di una vasca volano sfioratore del collettore (600mila euro a Monza); la provincia di Mantova con la realizzazione del nuovo impianto di depurazione a Poggio Rusco (300mila euro).

“Siamo partiti nel 2011 da una situazione frammentatissima e con resistenze notevoli da parte di molti Comuni”, sottolinea Foroni. “Oggi, grazie alla riorganizzazione -rimarca- abbiamo fatto passi da gigante. Il gestore unico riesce infatti a risparmiare e a reinvestire nella rete idrica”.

Negli ultimi anni “gli investimenti sono stati quadruplicati e questi 4 milioni di euro da utilizzare entro la fine dell’anno, appena stanziati grazie anche ad un emendamento al bilancio votato in Consiglio regionale, serviranno a migliorare ulteriormente il ciclo integrato delle acque, soprattutto in quei pochi agglomerati oggetto a tutt’oggi di procedure di infrazione”.

