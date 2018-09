Lombardia: Foroni, 4 mln per interventi su sistema idrico in 9 province

Milano, 24 set. (AdnKronos) – Ammontano a 4 milioni di euro le risorse stanziate da Regione Lombardia con una delibera approvata oggi dalla Giunta, su proposta dell’assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, destinate a interventi sul sistema idrico in 9 province lombarde. “Gli interventi che sosterremo finanziariamente riguardano, nello specifico, il completamento delle reti fognarie e interessano agglomerati sparsi in tutto il territorio”, spiega Foroni.

Da parte sua, Regione Lombardia continuerà quindi a sostenere interventi che rispondono non solo alle sollecitazioni dell’Unione europea e degli stessi Comuni interessati, ma anche alla sempre più pressante richiesta di miglioramento della qualità delle acque da parte dei cittadini lombardi”.

Gli interventi in questione riguarderanno la provincia di Bergamo con la realizzazione del collettamento della Valle Serina (500mila euro); la provincia di Lodi con 2 interventi nei comuni di Graffignana e Lodi per il completamento della rete fognaria (200mila euro su Graffignana e 200mila euro su Lodi); la provincia di Brescia con 2 interventi di dismissione del depuratore ‘Villanuova sul Clisi’ e collettamento al depuratore ‘Gavardo Intercomunale’ e la potabilizzazione di San Felice del Benaco in cui si sono di recente verificate criticità nel servizio dell’acqua potabile (400mila euro su Villanova sul Clisi e 400mila sul Comune di San Felice del Benaco).

