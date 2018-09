Lombardia: Foroni, a Lodi grave interferenza politica da gruppo islamico (2)

(AdnKronos) – “Il fatto che un’associazione islamica protesti, appoggiata dalla sinistra, perché una legge dello stato viene applicata, è ancor più grave e preoccupante -osserva Foroni-. L’Islam organizzato a Lodi entra in politica relativamente ad un provvedimento che si applica a tutti i cittadini extra Ue; canadesi, statunitensi, russi e via di seguito. Sono basito anche dal fatto che il Pd e la sinistra anziché difendere un Dpr per altro approvato nel 2000 da un governo di centro-sinistra, in via del tutto strumentale, si schieri con l’Islam”.

Regione Lombardia “ha predisposto per l’accesso alle prestazioni agevolate delle linee giuda che devono essere rispettate da tutti, in stretta applicazione dell’art.3 del Dpr 445/2000 e confermate anche da sentenze che accertano la legittimità del provvedimento: si veda la sentenza 1100/2016 Corte Appello di Milano e 437/2016 Corte Appello di Brescia”. E dunque, conclude, “esprimo tutto il mio sostegno e la mia solidarietà al sindaco di Lodi, che ha agito nel pieno rispetto della legge e dei principi di uguaglianza costituzionalmente garantiti”.

