Lombardia: Giunta stanzia 150mila euro per sicurezza e vigilanza laghi (2)

(AdnKronos) – Il finanziamento di 150mila euro è così suddiviso:

Autorità di bacino laghi Garda e Idro: 47mila euro per il servizio di vigilanza, intervento e soccorso sul lago di Garda;

Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese: 26mila euro per il servizio di vigilanza, intervento e soccorso sul lago Maggiore;

Autorità di bacino lacuale dei laghi d’Iseo, Endine e Moro: 25mila euro per il servizio di vigilanza, intervento e soccorso sul lago d’Iseo;

Autorità di bacino Lario e dei laghi Minori: 40mila euro per il servizio di vigilanza, intervento e soccorso sul bacino lacuale del Lario e dei laghi minori;

Autorità di bacino lacuale Ceresio, Piano e Ghirla: 12mila euro per il servizio di vigilanza, interventi e soccorso sul lago di Lugano.