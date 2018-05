Lombardia: Giunta stanzia 150mila euro per sicurezza e vigilanza laghi

Milano, 21 mag. (AdnKronos) – Ammonta a 150mila euro il contributo che la Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile Claudia Terzi ha stanziato per la sicurezza e la vigilanza dei laghi lombardi.

“Il finanziamento per il 2018 -spiega l’assessore- ribadisce, da parte della Regione, la volontà di sostenere gli enti preposti alla gestione del demanio affinché possano esercitare al meglio i loro compiti di controllo e vigilanza. La sicurezza è un tema prioritario e strettamente connesso allo sviluppo e alla promozione delle vie navigabili lombarde”.

La delibera approvata attribuisce, alle cinque Autorità di bacino lacuale competenti in materia, risorse per realizzare interventi da mettere in atto e rendicontare entro l’anno in corso relativi alla sicurezza, al pronto soccorso e alla vigilanza del rispetto delle norme di navigazione: tra questi, la manutenzione dei mezzi nautici e l’adeguamento delle strutture utilizzate nell’espletamento del servizio, con riferimento anche alla sistemazione logistica del personale di equipaggio e della centrale operativa.