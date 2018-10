Lombardia: impegno della Regione per valorizzazione piccoli comuni (2)

(AdnKronos) – “E’ necessario dunque -prosegue Rolfi- adottare politiche differenziate per le piccole realtà, anche a livello burocratico e, come Regione, ci impegniamo su questo fronte. Ma l’altro grande tema su cui vogliamo ottenere risultati concreti è il connubio tra agroalimentare e turismo. Bisogna cogliere le novità, per promuovere in maniera organica un territorio e i suoi prodotti”.

“Oggi il connubio prodotto e comunità locale è inscindibile – sottolinea l’assessore al Turismo e Marketing territoriale Lara Magoni-. Nel piano annuale del turismo ho già inserito l’attenzione verso i territori marginali e le loro produzioni. Oggi il turista è un intenditore, organizza il suo viaggio in base ai prodotti enogastronomici di qualità: ecco perché dobbiamo puntare a un turismo dei piccoli territori, facendo conoscere gusti e sapori grazie a un’azione di promozione coordinata tra Istituzioni, associazioni ed Enti locali”.

Resta il fatto che “i migliori ambasciatori dei nostri borghi sono gli abitanti stessi e soprattutto i giovani, testimonial ideali della loro terra e delle loro eccellenze. Il motto deve essere: coltiviamo un grande amore, l’Italia”.

