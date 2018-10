Lombardia: impegno della Regione per valorizzazione piccoli comuni

Milano, 4 ott. (AdnKronos) – Valorizzare i piccoli Comuni lombardi e le loro produzioni in sinergia con i sindaci e le organizzazioni di rappresentanza, per dare sviluppo ai territori. E’ l’impegno preso dagli assessori della Regione Lombardia Pietro Foroni (Territorio e Protezione civile), Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi), Lara Magoni (Turismo e Marketing territoriale) e Massimo Sertori (Piccoli Comuni, Montagna ed Enti locali) al convegno di Coldiretti Lombardia ‘Comunità e territori per il futuro della Lombardia’, che si è svolto oggi a Milano, alla presenza, tra gli altri, di Ettore Prandini, presidente Coldiretti Lombardia, Massimo Castelli, coordinatore nazionale Piccoli Comuni Anci e Michel Marchi, coordinatore regionale Piccoli Comuni Anci.

Tutti i 34 prodotti lombardi Dop e Igp (denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta) riconosciuti in Europa, del valore di oltre 1,5 miliardi di euro, nascono nella rete dei piccoli Comuni, che rappresentano il 70 per cento delle Amministrazioni locali e più del 60 per cento del territorio. Piccoli Comuni con grandi opportunità, che custodiscono, secondo i più recenti dati di Coldiretti, veri e propri tesori da valorizzare per creare nuovo sviluppo economico.

“I prodotti agroalimentari tipici in Lombardia sono benzina per l’economia locale e per le filiere -spiega l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi Fabio Rolfi-. Nei piccoli Comuni l’agricoltura è l’attività economica che contribuisce a tenere viva una comunità”.

