Lombardia: Magoni, a Cremona 70mila euro per sbarcare su mercato cinese (2)

(AdnKronos) – Inoltre, è previsto il riconoscimento governativo da China tourism academy della certificazione ‘Welcome Chinese’ per il Comune di Cremona e il Museo del Violino, l’elaborazione di contenuti in lingua cinese, la promozione sui social media cinesi, partecipazioni a fiere, e altro ancora.

Una città, Cremona, dove nel 2017 gli arrivi sono stati più di 207 mila ma solo il 36,4% stranieri, al di sotto della media regionale che è oltre il 50%: “Proprio per questi motivi -conclude Magoni- è necessario fare rete tra istituzioni, operatori locali ed associazioni per valorizzare al meglio il patrimonio culturale, architettonico ed enogastronomico di Cremona”.

Una realtà, questa, che “ha tutte le potenzialità per diventare sempre più attrattiva e meta di un turismo non più ‘mordi e fuggi’, ma attento alle tante eccellenze che il territorio può offrire”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...