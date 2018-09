Lombardia: Magoni, a Cremona 70mila euro per sbarcare su mercato cinese

Milano, 17 set. (AdnKronos) – La Giunta della Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni, una delibera che ha come oggetto l’iniziativa ‘Progetto di marketing turistico della destinazione Cremona sul mercato cinese’.

“A Cremona -spiega Magoni- il 40% dei turisti stranieri è di origine cinese e quindi, in stretta collaborazione con la Camera di Commercio cittadina, vogliamo promuovere un’iniziativa che mira a valorizzare ulteriormente sui mercati internazionali la città di Cremona e il territorio circostante, catturando sempre più turisti interessati a inserire nei propri itinerari le tante città d’arte della Lombardia”. Tra queste, “Cremona spicca per la sua forte identità musicale”.

Il progetto ha una dotazione finanziaria di 70mila euro, con un investimento di 35 mila a carico di Regione Lombardia e altrettanti per la Camera di Commercio di Cremona. Tra gli obiettivi della misura, individuare una serie di azioni per incrementare l’incoming e la permanenza media dei visitatori, la destagionalizzazione dei flussi.

