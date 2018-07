Lombardia: Magoni, turismo volano di assoluto valore

Milano, 9 lug. (AdnKronos) – “In Lombardia il turismo è un volano economico di assoluto valore, in grado di creare ricchezza e benessere. A comprenderlo sono soprattutto i giovani, che vedono in questo settore un’opportunità fondamentale per fare business, avere un futuro ricco di soddisfazioni e credono fermamente nelle eccellenze del nostro territorio”. Così Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, commenta i dati pubblicati dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi che evidenziano una crescita del 14%, negli ultimi cinque anni nel capoluogo, delle imprese dei servizi di alloggio e ristorazione dirette da under 35.

Numeri che, spiega Magoni, dimostrano come “il potenziale attrattivo della nostra regione è notevole, grazie a strutture ricettive all’avanguardia ed un patrimonio artistico, culturale e paesaggistico unico nel suo genere”. Per questo, conclude l’assessore, Regione Lombardia “è pronta ad investire ulteriormente per far conoscere ed apprezzare sempre di più l’offerta turistica dei nostri territori: l’obiettivo dichiarato è far diventare la Lombardia la prima meta turistica d’Italia”.

