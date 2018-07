Premi: Cetonaverde Poesia, vince Lamarque con ‘Madre d’inverno’

Siena, 9 lug. (Labitalia) – Vivian Lamarque, con ‘Madre d’inverno’ (Mondadori, Milano 2016), vince il premio internazionale della VII edizione del premio Cetonaverde Poesia, uno tra i massimi appuntamenti della cultura in Italia, che si celebrerà a Cetona venerdì 13 e sabato 14 luglio. Il premio ha le sue radici nella volontà filantropica della fondatrice Mariella Cerutti Marocco e di suo marito Antonio Maria Marocco per dare ai giovani poeti spazio e notorietà nell’espressione artistica. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Antonio Maria e Mariella Marocco per la tutela del libro manoscritto e stampato, nata a Torino nel 1998. All’organizzazione del Premio, sponsorizzato dal Gruppo Atlantia, aderiscono personalità del mondo della cultura, dell’economia e del giornalismo.

Il premio Cetonaverde Poesia, del quale è presidente d’onore Guido Ceronetti, si articola in due sezioni: il premio internazionale e il premio Poesia Giovani. Il premio internazionale è dedicato a un poeta italiano o straniero, i cui lavori sono pubblicati in Italia tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017. La terna dei finalisti vedeva Maria Grazia Calandrone, con ‘Il bene morale’ (Crocetti, Milano 2017), Vivian Lamarque, con ‘Madre d’inverno’ (Mondadori, Milano 2016), e Francesco Scarabicchi con ‘Il prato Bianco’ (Einaudi, Torino 2017). Al premio poesia Giovani-Certame, l’altra sezione dell’evento, possono concorrere autori italiani (nati dopo il 1° gennaio 1983), che abbiano già pubblicato poesie e che non siano risultati vincitori delle precedenti edizioni. I finalisti dovranno svolgere in versi un tema assegnato dalla giuria la sera di venerdì 13 luglio e avranno solo 24 ore di tempo per comporlo.

Per la prima volta, il vincitore sarà votato e proclamato direttamente dal pubblico nella serata di sabato 14 luglio. Questi i giovani protagonisti che, in ottemperanza dello spirito del premio fondato nel 2005 e sviluppato dal poeta Maurizio Cucchi, si confronteranno in versi su un tema assegnato dalla giuria: Lorenzo Babini, Simone Burratti, Clery Celeste, Agostino Cornali, Noemi De Lisi, Federica Gullotta, Francesco Iannone, Giovanna Cristina Vivinetto. La giuria, è formata da Maurizio Cucchi (presidente), Mariella Cerutti Marocco, Arnaldo Colasanti, Giuseppe Conte, Milo De Angelis, Giorgio Ficara, Terry Marocco e Alberto Pellegatta. Nuovo il comitato promotore, composto da Mariella Cerutti Marocco, Terry Marocco, Maurizio Cucchi, Gian Arturo Ferrari.

