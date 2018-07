Lombardia: Mind, ok commissione per attribuzione committenza ad Arexpo (4)

(AdnKronos) – Richiamandosi al parere favorevole degli uffici legislativi della Giunta e alle osservazioni presentate dai vertici di Arexpo, i capigruppo Gianluca Comazzi (Fi) e Roberto Anelli (Lega Nord) hanno sottolineato come Arexpo sia “la società che presenta le competenze e il profilo migliore per gestire e coordinare la realizzazione del Mind”. Inoltre “è una società partecipata anche dal ministero dell’Economia e dal Comune di Milano, condizione che la rende il soggetto preferibile perché garantisce e coinvolge direttamente tutti i maggiori azionisti interessati”.

La società Arexpo è stata costituita nel 2011 con lo scopo di acquisire le aree destinate a ospitare l’esposizione universale del 2015, a cui hanno aderito 141 Paesi di tutti i continenti con oltre 21 milioni di visitatori. Oggi la società ha il compito di valorizzare e sviluppare l’intero sito trasformando l’area per dar vita a un parco scientifico e tecnologico di eccellenza a livello internazionale. L’area è di oltre un milione di metri quadrati, già completamente bonificata e infrastrutturata.

Arexpo è una società a prevalente capitale pubblico, partecipata dal ministero dell’Economia e delle Finanze, da Regione Lombardia, dal Comune di Milano e da Fondazione Fiera Milano. Quote minori sono detenute dalla Città Metropolitana di Milano e dal Comune di Rho. L’attuale capitale sociale ammonta a circa 100 milioni di euro.

