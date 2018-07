Lombardia: Mind, ok commissione per attribuzione committenza ad Arexpo (3)

(AdnKronos) – Nell’esprimere il voto contrario del gruppo Pd, il vice presidente del Consiglio Carlo Borghetti e Raffaele Straniero hanno assicurato pieno sostegno alla realizzazione del Mind, lamentando però come lo strumento di committenza individuato in Arexpo presenti alcune criticità. “Esistono già tre società regionali che svolgono il ruolo di centrale di committenza quali Arca, Lombardia Informatica e Infrastrutture Lombarde, non comprendiamo la necessità di ricorrere a una quarta tanto più che non fa parte del sistema delle società regionali”, hanno sottolineato gli esponenti del Partito democratico, che avevano chiesto di posticipare il voto per maggiori approfondimenti, alla luce anche del parere presentato dagli uffici legislativi del Consiglio regionale.

Negli interventi di Marco Fumagalli, Monica Forte e Ferdinando Alberti, il M5Stelle ha evidenziato come “questo provvedimento, legiferando su una materia che è anche di competenza statale, potrebbe prestarsi all’impugnativa da parte del governo. E Infrastrutture Lombarde tra le società regionali può già svolgere questo ruolo”. Sono stati quindi approvati tre emendamenti tecnici presentati dal M5Stelle che contribuiscono a integrare i richiami normativi di riferimento.

Viviana Beccalossi (Gruppo misto) ha motivato la sua non partecipazione al voto con la mancanza di sufficiente chiarezza dal punto di vista normativo, sollecitando un parere del ministero dell’Economia alla luce anche del fatto che nel suo intervento iniziale il presidente Bonomi aveva evidenziato come la scelta di Arexpo fosse condivisa con lo stesso ministero. Analoghe considerazioni sono state espresse da Franco Lucente (FdI), mentre Niccolò Carretta (Lombardi Civici Europeisti) non ha partecipato al voto dopo aver chiesto tempi più lunghi “per approfondire un provvedimento la cui finalità è condivisa da tutti, ma su cui ci sono molte perplessità nel percorso e negli strumenti individuati”.

