Lombardia: ok commissione Agricoltura a richiami vivi in attività venatoria (2)

(AdnKronos) – “Con l’approvazione di questo provvedimento –spiega il relatore Floriano Massardi- nel rispetto delle direttive comunitarie, veniamo incontro alle esigenze dei cacciatori lombardi che esercitano la caccia alla selvaggina migratoria e che necessitano di richiami vivi per la pratica della loro attività venatoria”.

La “cattura di richiami vivi è stata definita dalla stessa Ispra come un servizio che la pubblica amministrazione deve rendere ai cittadini cacciatori e viene esercitata in numerosi Paesi europei nei confronti di specie cacciabili in buono stato di conservazione”. Gli stessi “impianti di cattura –sottolinea- sono abilitati da Ispra e soggetti ai controlli di personale appositamente incaricato da Ispra”.

