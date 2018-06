Lombardia: Piani, presto nuovo piano regionale contro violenza su donne

Milano, 20 giu. (AdnKronos) – “In Italia, dal 2000 al 2017, gli episodi di donne vittime di omicidi, nella maggioranza dei casi compiuti all’interno di contesti familiari o affettivi, hanno avuto un costante trend di crescita, con 3mila vittime rilevate nell’ultimo rapporto Eures. In aumento anche il numero di figli che hanno assistito a episodi di violenza sulla propria madre e di quelli che ne sono stati direttamente coinvolti”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Famiglia, Genitorialità e Pari opportunità Silvia Piani nel corso dell’incontro dal tema ‘Strumenti di prevenzione, di tutela e di sostegno per le vittime di violenza di genere’, che si è svolto alla prefettura di Milano alla presenza, tra gli altri, del prefetto Luciana Lamorgese.

“Le vittime di tali crimini -spiega l’assessore- sono donne che si rivolgono ai centri anti violenza arrivando da situazioni familiari difficili, molto spesso anche prive di stabile occupazione. A queste si aggiungo i figli che nello stesso momento perdono entrambi i genitori: la madre che è la vittima e il padre che è l’autore materiale, diventando in questo contesto orfani speciali”. In Lombardia, prosegue, “ci sono 49 centri anti violenza che negli ultimi 3 anni hanno registrato un numero più che raddoppiato di donne che hanno chiesto aiuto. Nel primo semestre 2018 sono state 7.213 le donne che hanno contattato un centro anti violenza, più di 6mila quelle che hanno avuto almeno un colloquio. Mentre oltre il 60% dei figli, che sono vittime indifese, hanno un’età sotto i 13 anni”.

“L’assessorato alla Famiglia intende dare la massima priorità nell’affrontare questi problemi, partendo dal nuovo piano regionale anti violenza 2019/2022 che ci apprestiamo a definire nei prossimi mesi. Intendo coinvolgere tutte le istituzioni e i soggetti che hanno contribuito al raggiungimento di importanti risultati sul nostro territorio. Protezione e sostegno dei minori orfani di madri e di padri, aiuto alle donne vittime di violenze con specifiche misure a loro protezione -conclude Piani-saranno al centro degli interventi che ci apprestiamo a realizzare”.