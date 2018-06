Migranti: Stumpo, su Aquarius Toninelli smentisce Salvini

Roma, 20 giu. (AdnKronos) – “Da Toninelli sul mancato approdo della nave Aquarius una risposta incredibile che smentisce Salvini. Ci hanno detto per giorni che avevano chiuso i porti e oggi scopriamo che non è stato fatto nessun provvedimento in tal senso”. Lo afferma Nico Stumpo, deputato di Leu, dopo il Question time di oggi.

“Questo -aggiunge- è un governo di irresponsabili: chiudono i porti a mezzo stampa mettendo in pericolo oltre 600 persone costringendoli ad altri giorni di navigazione verso Valencia. Una vera e propria odissea altro che crociera. L’unica cosa certa è che ad oggi ancora non sappiamo quali erano i motivi di ordine pubblico che hanno permesso il mancato attracco della Aquarius”.