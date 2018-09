Lombardia: Rolfi, qualità vini top, rilanciare connubio con ristorazione (2)

(AdnKronos) – Saranno 20 le aziende del comprensorio che, dalle 11 alle 18, apriranno le porte ad appassionati, degustatori e winelover: tre percorsi che attraversano le colline moreniche del Garda, da Pozzolengo ai Comuni rivieraschi di Moniga e Manerba, fino ai borghi dell’entroterra. Ogni cantina proporrà in degustazione i vini prodotti in prevalenza con uve del vitigno autoctono Groppello, abbinati a piatti della tradizione gastronomica bresciana realizzati in collaborazione con gli chef di alcuni fra i migliori ristoranti della zona, oppure accostati a specialità gastronomiche della cantina stessa o a prodotti tipici.

Per la prima volta a ‘Profumi di Mosto’ farà il suo debutto anche il San Martino della Battaglia Doc, piccola ma preziosa chicca gardesana tutelata dal Consorzio Valtenesi: il bianco prodotto con uve Tuchi’ sarà in assaggio in alcune delle aziende che partecipano all’evento.

