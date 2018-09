Lombardia: Rolfi, qualità vini top, rilanciare connubio con ristorazione

Milano, 28 set. (AdnKronos) – E’ stata presentata, stamattina, a Brescia, la 17esima edizione di ‘Profumi di Mosto’, l’itinerario d’autunno nelle cantine della Valtenesi, in programma domenica 7 ottobre. “Voglio rilanciare il connubio tra ristorazione e settore vinicolo -ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi durante la presentazione -. Lavorerò affinché nelle carte dei vini dei ristoranti della Lombardia i vini lombardi siano protagonisti”.

“‘Profumi di mosto’ è una manifestazione straordinaria, che porta alla ribalta un vino cresciuto molto in qualità, come certifica il riconoscimento ‘tre bicchieri’ di Gambero rosso -ha aggiunto Rolfi-. La Lombardia è ormai una regione vitivinicola riconosciuta e con una vocazione all’export straordinaria. L’attenzione verso la qualità e la distintività del prodotto è sempre più alta: dobbiamo puntare su questo perché il vino è il prodotto che più di tutti racconta un territorio. Il turista spende più del 30 per cento del proprio budget per l’acquisto di prodotti agroalimentari. Per questo dobbiamo investire sulla promozione”.

