Lombardia: Rolfi, valorizzare dop in grande distribuzione, stop a similari

Milano, 20 set. (AdnKronos) – Si è svolta, nel pomeriggio di oggi, a Villa Tassinara, a Desenzano del Garda, nel bresciano, l’assemblea del Consorzio di tutela del Grana padano, a cui ha preso parte anche l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia Fabio Rolfi.

“Il consorzio Grana padano è uno dei portabandiera del ‘Made in Italy’ nel mondo -spiega l’assessore-. La Regione Lombardia vuole fare squadra con i produttori delle grandi dop lombarde, per valorizzare anche economicamente un patrimonio straordinario”. “La politica e le istituzioni -sottolinea- non hanno fatto abbastanza per valorizzare i nostri prodotti: sui mercati esteri, vedi per esempio le sanzioni alla Russia che hanno penalizzato i produttori italiani, come anche nel rapporto con la grande distribuzione”.

Su questo “mi pongo l’obiettivo di arrivare a differenziare sugli scaffali le nostre dop per valorizzare le nostre eccellenze. Dobbiamo costruire insieme ai consorzi di tutela un rapporto diverso con la Grande distribuzione, per mettere al centro i prodotti di qualità”. Per fare questo “è necessario anche mettere ordine nella giungla dei similari, oggi fuori controllo, che svilisce il valore del grana. Su questo punto serve più controllo e meno tolleranza”.

