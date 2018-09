Lombardia: vicepresidente F.Sala incontra ambasciatore Israele in Italia

Milano, 17 set. (AdnKronos) – “Israele rappresenta un partner significativo per la Lombardia. Abbiamo iniziato un importante percorso per implementare l’interscambio economico tra le nostre piccole e medie imprese e favorire opportunità di collaborazione anche tra università lombarde e israeliane, in particolare nei settori di ricerca e innovazione”. Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala, in occasione dell’incontro con l’Ambasciatore di Israele in Italia Ofer Sachs.

Nel corso della riunione l’Ambasciatore Ofer Sachs ha confermato la sua partecipazione alla giornata internazionale della ricerca organizzata da Regione Lombardia il prossimo 8 novembre al Teatro alla Scala di Milano. Il vicepresidente è stato, inoltre, invitato a fare visita in Israele nei primi mesi del 2019.

