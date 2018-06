M5S: eletti in tilt per nuove regole, spuntano altri 1000 euro da restituire/Adnkronos (3)

(AdnKronos) – E c’è chi spera che nei giorni a venire i vertici aggiustino il tiro. “Il regolamento è scritto in aramaico – lamenta un deputato – magari alla fine chiariranno che i mille euro sono una tantum”. Anche perché c’è chi ricorda che per l’organizzazione dell’ultima Italia 5 Stelle, ovvero la ‘Woodstock grillina’ organizzata annualmente in autunno, più volte era stato chiesto ai parlamentari di contribuire per far fronte alle spese. “Magari quando ci saranno eventi eccezionali come questo, ci obbligheranno a versare 1.000 euro in più”, confida un senatore.

Eppure la tabella riepilogativa allegata al post sul blog parla chiaro. E dal direttivo confermano che i 1.000 euro sono una quota fissa mensile, “ciò che non spendi sul territorio rendi, versandolo. Anche se il malumore è tale – spiegano – che si sta avviando una riflessione…”. Ma è difficile che a questo punto si torni indietro.

Dallo staff della comunicazione assicurano che tutto è sotto controllo e che i dubbi sorti tra i parlamentari sono stati fugati in queste ore. “Oltretutto – viene spiegato – la media delle restituzioni della scorsa legislatura era di circa 3.000-3.500 euro al mese”, variabile perché c’era chi restituiva di più, con somme record, vedi Massimiliano Bernini, e chi si limitava ai 1.700 euro dovuti. “Non cambia molto dunque rispetto al passato per i parlamentari – sottolineano dallo staff – se non avergli semplificato la vita sul fronte delle rendicontazioni”.