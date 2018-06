M5S: eletti in tilt per nuove regole, spuntano altri 1000 euro da restituire/Adnkronos (2)

(AdnKronos) – Le restituzioni degli eletti a Bruxelles -che all’epoca aveva creato non pochi dissapori con i colleghi di Roma- con le nuove regole cambieranno in modo davvero considerevole. Non solo. “In Europa non abbiamo l’obbligo di rendicontare le spese – spiega un’europarlamentare all’Adnkronos – quindi non si capisce come si possano applicare queste regole su una realtà ben diversa da quella del Parlamento italiano. Inoltre a Roma la legislatura è appena partita, in Europa queste regole varranno dal mese prossimo o post elezioni 2019?”.

Caos, dunque, a Bruxelles come a Roma. Nella Capitale c’è chi giura che la vicenda restituzioni spaccherà il gruppo: “quando ci sono di mezzo i soldi…”, osserva un deputato. I telefoni dei parlamentari in queste ore sono roventi, i membri del direttivo alle prese con la rabbia dei più. I deputati e senatori residenti a Roma, poi, vedrebbero gli introiti limati di ulteriori mille euro non dovendo prendere casa in affitto.

Ma c’è anche chi gongola. “Io sono davvero contento – assicura all’Adnkronos un sorridente Stefano Buffagni, nominato sottosegretario agli Affari regionali – si tratta di un mucchio di soldi, molti più che in passato, ma è questo lo spirito del M5S: dobbiamo dare l’esempio”. Ma in tanti, tantissimi, sono sul piede di guerra. “Abbiamo gente che riveste cariche da sottosegretario e ministro per 3.000 euro al mese?”, fa notare un deputato, ricordando che nelle regole è scritto nero su bianco che chi ricopre ulteriori ruoli dovrà rinunciare a indennità e rimborsi aggiuntivi previsti.