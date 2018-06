M5S: eletti in tilt per nuove regole, spuntano altri 1000 euro da restituire/Adnkronos

Roma, 28 giu. (AdnKronos) – Si apre un nuovo fronte di scontro nel M5S. Ad accendere gli animi le nuove regole sulle restituzioni, pubblicate stamattina sul blog delle stelle. I parlamentari erano convinti, per via delle voci interne circolate nelle ultime settimane, di dover restituire circa 2.300 euro al mese, ovvero metà indennità parlamentare più l’obolo di 300 euro destinato all’associazione Rousseau. Ma stamani dal blog è arrivata una doccia fredda.

Ai 2.300 euro, infatti, sembrerebbero aggiungersi altri 1.000 euro mensili per l’organizzazione e la partecipazione ad eventi ufficiali del M5S. Chi non li spenderà tutti dovrà comunque versare l’eccedenza, rendicontando il tutto. Numeri alla mano, si tratterebbe in totale di 3.300 euro in meno nelle tasche di deputati e senatori 5 Stelle, “contro i circa 1.700 euro di base – spiega un deputato di vecchio corso – che dovevamo rendere nella scorsa legislatura e a cui si aggiungevano i soldi eventualmente non spesi e rendicontati tramite scontrini e ricevute. Insomma, sarà un salasso”.

Tra i più nervosi, a quanto apprende l’Adnkronos, ci sarebbero i parlamentari che, fuori dal Palazzo, rivestivano posizioni di grido. In parte arrivati in Parlamento grazie alle candidature ai collegi uninominali con cui il Movimento ha aperto alla società civile. Tra questi, raccontano, il sottosegretario all’Università e alla Ricerca Lorenzo Fioramonti. Ma non è tutto. A restare di sasso anche gli europarlamentari M5S, fino a oggi obbligati a restituire ‘almeno mille euro al mese’. Per loro le nuove regole costituiscono, di fatto, una stangata.