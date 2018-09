M5S: Gasparri, ormai smentiscono se stessi e i loro annunci

Roma, 15 set. (AdnKronos) – “Contrordine cittadini, i nostri annunci erano completamente falsi e infondati. Noi mentiamo abitualmente. Non vi fidate di noi. Così potrebbero dire i grillini dopo le loro recenti, clamorose autosmentite”. E’ l’attacco del senatore Maurizio Gasparri, di Forza Italia.

“La Taverna, che predicava contro i vaccini sostenendo che la cosa migliore era far contagiare i bambini tra loro, con incontri tra cugini, fa sapere di aver vaccinato il proprio figlio. Rozzo ma efficace – incalza il senatore forzista – il commento di un esponente del Pd che, utilizzando con le opportune modifiche una nota frase di Ricucci, ha detto che i Grillini fanno i no vax con i bambini degli altri, perché i propri li vaccinano”.

“Un oscuro sottosegretario poi, che aveva incaricato una iena trombata, Giarrusso, di controllare i concorsi universitari con tanto di annuncio sui social, rinnega la decisione dopo l’ondata di critiche da cui è stato sommerso. Si vergogna di se stesso e di Giarrusso e dice che sui concorsi universitari non vigilerà la iena trombata alla ricerca di stipendi pubblici, ma gli organi giudiziari e governativi competenti. Insomma questi grillini raccolgono ancora troppi consensi, ma i fallimenti, le bugie, le smentite, sono più numerosi dei voti che prenderebbero. Ci sarebbe da ridere se non stessimo parlando di salute dei bambini e di università. Tutte vicende che sono finite nelle mani di sventurati ignoranti che bisognerà rimandare a casa il prima possibile”, conclude Gasparri.

