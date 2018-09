Ponte Morandi: gaffe Toninelli su Instagram, è polemica su didascalia rimossa

Roma, 15 set. (AdnKronos) – Nuovo scivolone del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli, dopo le polemiche per la foto con sorriso dallo studio di ‘Porta a Porta’ con il plastico del Ponte Morandi tra le mani. Stavolta ad accendere il dibattito dando il la ai commenti al vetriolo in Rete una foto che lo ritrae su Instagram al fianco dei suoi bambini con un nuovo taglio di capelli e il barbiere che fa capolino alle sue spalle. “Ho revocato la revoca della concessione al mio barbiere”, aveva inizialmente scritto il ministro nella didascalia che accompagnava lo scatto -didascalia poi prontamente rimossa- con un riferimento ironico al tema delle concessioni autostradali diventato centrale dopo il crollo del ponte Morandi a Genova.

Le parole di Toninelli hanno incassato subito commenti di aperta critica da parte dei follower: “Meno male che ti diverti almeno Tu……scherza….scherza”, aveva postato, tra gli altri, un utente. E così Toninelli ha provveduto a sostituire la didascalia della discordia: “Assieme ai miei piccoli – si legge ora – Un momento di relax in mezzo a tanti impegni e tante sfide. Almeno con i capelli sono riuscito a darci un taglio”. Ma la rettifica non basta a placare le polemiche. “Fate pena… Se hai le palle rimetti la didascalia di prima”, uno dei tanti commenti piccati che appare ora sul profilo Instagram del ministro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...