M5S: Lollobrigida, giuste alcune posizioni Fico ma siamo alternativi (2)

(AdnKronos) – “Ci distanzia -ha detto ancora Lollobrigida- il tema dell’immigrazione, che Fico vorrebbe incontrollata è mai regolamentata, a differenza di Fdi. Ancora: per loro Orban è un avversario da combattere, mentre per noi un alleato prezioso nella difesa dei confini e della civiltà europea. Arrivando anche allo stesso concetto di democrazia. Noi di Fratelli d’Italia siamo per il merito e per il consenso guadagnato sul territorio, preferenza per preferenza. Il Movimento 5 Stelle è per la piattaforma Rousseau, un juke boxe nel quale un cittadino inserisce il proprio nome come un gettone e ne esce candidato al Parlamento. E su questo chiudo con una battuta: dalle parti del M5S, 230 preferenze bastano per essere eletto alla Camera. Dalle nostre parti, non bastano a essere eletti neanche a un consiglio di quartiere”.

