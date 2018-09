M5S: Lollobrigida, giuste alcune posizioni Fico ma siamo alternativi

Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Vogliamo intanto ringraziare il presidente della Camera Roberto Fico per essere qui oggi, unico esponente del M5S ad aver accettato il nostro invito. Riconosciamo a Roberto Fico una certa maturazione e inclinazione al dialogo. Gli riconosciamo, con onestà intellettuale, alcune posizioni giuste e condivisibili, appoggiate anche da Fdi”. Lo ha affermato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, introducendo l’intervista di Nicola Porro a Roberto Fico, ospite di Atreju in corso all’Isola Tiberina a Roma.

“Ricordiamo ad esempio -ha affermato l’esponente di Fdi- la lotta a privilegi come il taglio ai vitalizi, che Fratelli d’Italia ha votato con convinzione. Pensiamo ai tagli alle cosiddette pensioni d’oro, che il M5S porta in Parlamento con un ddl identico a quello della nostra presidente Giorgia Meloni. Ci riferiamo anche all’atteggiamento, che Fdi ha considerato positivamente, assunto da Fico di fronte alle autorità egiziane, quando ha chiesto con forza giustizia e verità per Giulio Regeni. Però teniamo a ricordare anche quel che ci rende estremamente alternativi a Fico e al Movimento. Considerazione della Patria in primis. Nessuno dimentica le mani in tasca e l’aria distratta di Fico durante l’esecuzione del nostro Inno”.

