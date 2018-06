M5S: malcontento in assemblea Camera, preoccupazione Di Maio

Roma, 14 giu. (AdnKronos) – Alla fine il nuovo direttivo della Camera incassa solo quattro voti contrari. Ma tra i deputati M5S a Montecitorio non si respira aria di festa, nonostante l’approdo a Palazzo Chigi del governo ‘giallo-verde’. Oggi durante l’assemblea dei deputati, a quanto apprende l’Adnkronos, si è levata più di una voce di dissenso. A intervenire per lamentare “la scarsa condivisione” delle informazioni sono stati soprattutto parlamentari di nuovo corso. Eccezion fatta per Luigi Gallo, una delle anime più critiche del Movimento, che ha puntato il dito contro le cariche elettive decise -da statuto- dal capo politico, dunque da Luigi Di Maio, e poi ratificate dall’assemblea.

Tutti gli altri deputati di vecchio corso sono rimasti in silenzio di fronte le rimostranze dei nuovi, rimostranze che tuttavia fanno il paio con le voci critiche della riunione ‘carbonara’ tenutasi qualche settimane fa a Palazzo Madama, quando una cinquantina di senatori -di vecchio e nuovo corso- si è riunita dando voce al dissenso interno. Ma ora a soffiare sul fuoco, spiegano fonti M5S, ci sarebbero anche le nomine governative, che, escluso il deputato Stefano Buffagni, hanno ‘premiato’ solo parlamentari della vecchia guardia.

I beninformati raccontano di un Di Maio -oggi assente in assemblea per gli impegni in agenda- estremamente preoccupato, alle prese con i tanti temi del mega-ministero di cui è alla guida ma anche con le grane interne al gruppo, di cui resta il capo politico. A complicare la faccenda anche il fatto che i suoi uomini più fidati -in cima Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro- ora rivestono dei ruoli governativi, rendendo la gestione dei gruppi parlamentari una partita ancor più complicata.