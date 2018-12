M5S: Natale in ‘ritiro’ per Di Maio e Di Battista, piano su europee (2)

(AdnKronos) – Dal palco di Italia 5 Stelle al Circo Massimo, Di Maio aveva annunciato la volontà di dar vita a un fronte nuovo per le europee, gettando il seme per un nuovo gruppo che non si alleasse nè con i sovranisti -leggi Le Pen e Salvini- nè con i partiti dell’establishment.

Con Di Battista -nel ritiro che i due avranno durante la pausa natalizia- Di Maio lavorerà a un piano ad hoc, alla luce di una campagna elettorale che vedrà tornare in campo l’ex deputato romano, tra i volti più noti del movimento.

Una campagna che si annuncia decisiva, anche per frenare l’avanzata elettorale del socio di governo dato in continua ascesa nei sondaggi. Il luogo dove Di Maio e Di Battista si vedranno per fare il punto verrà tenuto top secret, o almeno questa al momento è la convinzione.