M5S: Natale in ‘ritiro’ per Di Maio e Di Battista, piano su europee

Roma, 16 dic. (AdnKronos) – Ritorno in Italia nel segno della politica e del M5S per Alessandro Di Battista. Che, a quanto apprende l’Adnkronos, trascorrerà le ferie natalizie in un luogo sconosciuto con il vicepremier e ministro, nonché capo politico del Movimento, Luigi Di Maio.

Un ‘ritiro’ -stavolta senza famiglia al seguito per il ‘Dibba’- per fare il punto sui prossimi mesi e lavorare a un vero e proprio piano per le elezioni europee, ormai dietro l’angolo.