Made in Italy: ‘I love ostrica’ alla Camera dei deputati con i wwworkers

Roma, 13 dic. (Labitalia) – ‘I love Ostrica’, format di shop online, catering e degustazioni con protagoniste ostriche, crudités di mare e pescato di altissima qualità, fondato dall’imprenditore bergamasco Luca Nicoli, è stato selezionato per partecipare al Wwworkers Camp, l’evento realizzato in collaborazione con l’Intergruppo parlamentare Innovazione per presentare le storie di piccoli imprenditori, artigiani e contadini digitali che stanno reinterpretando il made in Italy grazie alle nuove tecnologie.

La presentazione fa parte del tour (RE)made in Italy promosso dalla job community Wwworkers.it con il sostegno di Google, eBay, Edison, Mytaxi e la media partnership di Rainews24: un viaggio fisico e in rete per mostrare il made in Italy che nasce dalla tradizione ma sa migliorarsi con le nuove tecnologie che si concluderà, dopo le tappe di Napoli, Torino e Firenze, con l’incontro alla Camera dei deputati previsto per domani, venerdì 14 dicembre, alle ore 9,30, presso la Sala della Lupa. A selezionare ‘I love Ostrica’ richiedendone la partecipazione all’evento è stato direttamente Giampaolo Colletti, fondatore nel 2010 della community Wwworkers.it che aggrega migliaia di lavoratori italiani della rete, nonché autore per Gruppo24Ore di ‘Wwworkers: i nuovi lavoratori della rete’ e per Hoepli di ‘Sei un Genio’.

“Sono molto orgoglioso di essere stato selezionato – anticipa Luca Nicoli, fondatore di ‘I love Ostrica’ – per partecipare alla presentazione alla Camera dei deputati e spero di poter contribuire con la mia testimonianza a far sì che il nostro Paese possa essere sempre più pronto a rispondere alla sfida digitale. ‘I love Ostrica’, del resto, rappresenta una scommessa vinta: un business in cui in pochi all’inizio credevano ma che oggi ha reso Bergamo, la città in cui sono nato e in cui ‘I love Ostrica’ ha sede, la capitale delle ostriche. Se il Digital economy and society index (Desi) elaborato dalla Commissione europea collocava nel 2017 l’Italia al 25° posto su 28 in Europa, vuol dire che di strada ne abbiamo ancora tanta da fare. Ma, se riusciremo a migliorarci, molte altre idee apparentemente impossibili come la mia potranno diventare realtà portando valore aggiunto al singolo imprenditore e all’intero sistema Paese”.

Nel corso dell’evento, Nicoli presenterà quindi la sua ‘I love Ostrica’, realtà nata in seguito a una passione personale per le ostriche e per il pesce crudo, iniziata dalle esperienze fatte da Nicoli, da giovanissimo, tra i banchi del pesce della Gdo. Esperienze che gli hanno fatto scoprire un prodotto elegante e raffinato come l’ostrica di cui ha subito intuito le potenzialità. E, unendo a un prodotto di qualità riconosciuta, le incredibili possibilità offerte dal digitale, Nicoli ha dato vita alla sua azienda, diventando uno dei massimi esperti di ostriche in Italia.

‘I love Ostrica’, infatti, è una realtà che abbraccia il mondo del luxury fish e degli eventi a 360 gradi. Attraverso l’e-commerce si possono ordinare online prodotti rari e preziosi, come coquillages, caviale e crudités di mare e una trentina di tipologie diverse di ostriche, dalle varietà francesi a quelle italiane fino a quelle nord europee. Un assortimento cresciuto grazie ad accordi stipulati direttamente con i produttori accuratamente selezionati. L’ordine arriva, quindi, direttamente a casa o nella location indicata in tempi da record. Questo grazie alla partnership siglata con una delle più importanti società logistiche del settore così da garantire sempre la massima freschezza del prodotto.

E non è tutto perché ‘I love Ostrica’ è anche diventata un punto di riferimento per eventi esclusivi – party, wedding catering, cene aziendali e a casa – con anche la possibilità di richiedere chef a domicilio e sushiman. Un’azienda che, quindi, ha saputo unire reale e virtuale, navigando sia online che offline. “Con un touch portiamo sulle tavole degli italiani i prodotti migliori dei mari e degli oceani. E dall’universo digitale riportiamo l’esperienza di ‘I love Ostrica’ nella realtà con eventi indimenticabili. Il tutto, diffondendo la cultura di ciò che facciamo con il format delle Oyster Academy, serate didattiche e degustazioni a tema con esperti della materia. Perché tutto nasce dalla cultura. Anche e soprattutto l’innovazione”, conclude Nicoli.