Scuola: Donazzan, plauso a piano ministro per fondi per palestre e strutture sportive

Venezia, 13 dic. (AdnKronos) – “Plaudo a questo ulteriore segnale di attenzione del ministro nei confronti delle scuole, in particolare connesso alla funzione educativa che lo sport ha nell’attività didattica e formativa. Il Veneto è la prima regione in Italia che ha voluto riconoscere e sottolineare l’importanza dello sport promuovendo già da tre anni le Giornate dello sport a scuola”. L’assessore all’istruzione e formazione della Regione Veneto, Elena Donazzan, commenta con soddisfazione l’avviso pubblico diffuso oggi dal Ministero dell’Istruzione che mette a bando 50 milioni di euro per la costruzione di nuove palestre e strutture scolastiche sportive e per la messa in sicurezza di quelle esistenti, con lo scopo di rilanciare lo sport a scuola.

“Invierò al ministro Bussetti una relazione dettagliata su iniziativa ed esiti delle Giornate dello sport promosse in Veneto – aggiunge Donazzan – e invito il ministero a prendere spunto dalla decisione della Regione Veneto di inserire nel calendario scolastico giornate e attività dedicate alle discipline sportive in modo trasversale. Lo sport è esperienza educativa primaria, palestra di formazione, sia individuale che collettiva, aiuta la crescita personale e l’apprendimento migliorando i risultati scolastici e contrastando l’abbandono”.