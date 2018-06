Made in Italy: Taurus, biciclette di lusso per i 50 anni di Ferretti Yachts

Venezia, 27 giu. (Labitalia) – Taurus, storica maison del pedale italiano, rende omaggio ai 50 anni di Ferretti Yachts, realizzando una serie limitata di 50 biciclette classiche con freni a bacchetta, da sempre fiore all’occhiello dell’azienda milanese. Grazie alla disponibilità della Marina Militare, la darsena dell’arsenale di Venezia è stata protagonista della celebrazioni dei cinquant’anni di attività di Ferretti Yachts, celebre marchio del Gruppo Ferretti, con una tre giorni ricca di eventi e di yachts esclusivi che hanno attratto numerosi appassionati della nautica per il cinquantennale di un’azienda leader a livello mondiale per la costruzione e commercializzazione di yacht di lusso.

Taurus ha presentato la linea ‘Taurus for Ferretti Yachts 50th Anniversary’: l’ammiraglia è Chrome uomo con telaio grigio antracite che richiama il rollbar dei flybridge Ferretti Yachts, la Chrome donna in bianco trasferisce su due ruote l’eleganza di un colore iconico nel mondo nautico, la Chrome-E con l’innovativo sistema a pedalata assistita all-in-one in blu diplomatico conia tradizione, stile e innovazione, file rouge che unisce i due brand.

“Sono orgoglioso -ha detto Fabio De Felice, ceo di Taurus- di questa partnership con il Gruppo Ferretti e ringrazio personalmente Galassi per aver reso partecipe Taurus di questo esclusivo evento. E’ per me un piacere affiancare il nostro marchio ad un Gruppo che porta nel mondo lo stile made in Italy e il lusso raffinato del saper fare tutto italiano, valori che ci uniscono e che si sono tradotti in una linea esclusiva di biciclette Taurus for Ferretti Yachts”.