Made Italy : Centinaio, ribadisco il mio no ai dazi (2)

(AdnKronos) – Centinaio ha poi rimarcato la sua contrarietà ai dazi: “Ribadisco -ha detto- il mio no. Nel mondo abbiamo dazi sui nostri prodotti che sono talmente alti da impedirci di esportare come vorremmo. Per un Paese che vanta 41 miliardi di export di prodotti enogastronomici e potrebbe esportarne altrettanti, la lotta ai dazi è fondamentale”.

Sulle istanze della filiera è intervenuto il presidente del Consorzio Valpolicella Andrea Sartori: “I consorzi potrebbero potenziare il proprio rapporto con il Mipaaft perché sono gli avamposti dell’economia vinicola del territorio, della sua salvaguardia, dello sviluppo di filiere collegate e delle professioni del settore. Oltre ad essere uno strumento di tutela e promozione, quindi, devono acquisire un maggior peso nell’interazione strategica e operativa con il Mipaaft. Nessuno come noi è infatti in grado di monitorare i punti di forza e debolezza delle aree di competenza”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...