Mafia: blitz San Cataldo, le mani dei boss sugli appalti del Comune (3)

(AdnKronos) – Finiscono, invece ai domiciliari per estorsione aggravata Salvatore Raimondi, detto ‘Maratina’, contiguo alla famiglia mafiosa di San Cataldo; per corruzione e turbata libertà degli incanti Liborio Lipari, imprenditore e rappresentante legale della ‘Ecolgest soc.coop. arl”, Paolo Iannello, ex dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di San Cataldo. Obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per corruzione, invece, per Cataldo Medico e Salvatore Schifano, dipendenti comunali, Davide Francesco Iannello, figlio di Paolo e ingegnere, Alfonso Gaetano Ippolito, architetto, destinatario di incarichi da parte del Comune di San Cataldo.

