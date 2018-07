Olimpiadi: Confcommercio veneto, Torino le ha avute, Milano l’Expo, ora tocca a Cortina

Venezia, 9 lug. (AdnKronos) – “Torino le ha già ospitate nel 2006, Milano ha avuto l’Expo, ora tocca alle Dolomiti”. Il presidente di Confcommercio Veneto (50mila imprese rappresentate), Massimo Zanon, sostiene la candidatura di Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026.

“I numeri per aggiudicarsi questo match li ha tutti -dice-. Non solo il Veneto è la regione più turistica d’Italia, ma la perla delle Dolomiti e tutto il comprensorio, che si espande anche in Trentino Alto Adige e nel Friuli Venezia Giulia, rappresenta senza dubbio l’unico scenario già in gran parte attrezzato e in grado di offrire una location indubbiamente suggestiva”.

“Siamo in montagna, signori. E qui si parla di Olimpiadi invernali”, conclude Zanon.

Correlati