Mafia: Cavallotti, io al convegno Ars? Ma non ho alcun procedimento penale… (2)

(AdnKronos) – “Ma io sono convinto – prosegue Pietro Cavallotti – che se una persona è innocente non deve avere paura ad esporsi e dire in pubblico che c’è qualcosa che non funziona. Noi siamo qui non per parlare dei nostri casi personali ma per porre all’attenzione della pubblica opinione che c’è un problema di natura normativa. Ci sono state recenti sentenze della corte europea che hanno messo in evidenza come le misure di prevenzione in alcuni suoi aspetti sono in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Grazie al Partito Radicale abbiamo dato un contributo di esperienza per modificare il sistema delle misure di prevenzione ed evitare altre vite rovinate”. E conclude: “Siamo qui solo per chiedere che le misure di prevenzione vengano messe al passo con la Costituzione e con la Convenzione europea dei diritti umani”.

L’iniziativa in corso nella sala Mattarella si intitola “Otto proposte di legge contro il regime”, oto proposte per l’amnistia, per riformare le misure di prevenzione e le informazioni interdittive, così come lo scioglimento dei Comuni e l’ergastolo ostativo. E nel manifesto del convegno campeggia la foto di Enzo Tortora, vittima della malagiustizia. Assente fino a questo momento il Presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè.

