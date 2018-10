Roma, “segregata in casa perché lesbica”

Roma, 2 ott. (AdnKronos) – Segregata in casa perché lesbica. E’ quanto denuncia il Gay Center, raccontando la storia una 17enne che sarebbe stata “sequestrata” dai genitori per circa un anno nell’appartamento di famiglia in provincia di Roma. “La scorsa settimana con il supporto dell’Oscad (Osservatorio di Polizia e Carabinieri contro le discriminazioni) abbiamo liberato una ragazza di 17 anni vittima di violenza familiare in provincia di Roma”, rende noto Fabrizio Marrazzo, portavoce Gay Center”, spiegando che “la ragazza ha raccontato una situazione familiare molto grave, da quando i genitori, un anno fa, hanno scoperto che era lesbica. “In particolare la ragazza – sottolinea Marrazzo – viveva in un clima di continua violenza ed era sequestrata in casa, dove i familiari non la facevano più uscire”. Poi l’intervento delle forze dell’ordine.

Mi piace: Mi piace Caricamento...