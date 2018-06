Mafia: da Comune Milano manifestazione di interesse per 17 beni confiscati (2)

(AdnKronos) – Questi immobili, prosegue Majorino, “sono simboli, ma anche mezzi concreti per favorire la socialità. Ci auguriamo quindi che l’agenzia nazionale che li gestisce concluda in fretta le procedure, affinché le unità immobiliari possano essere riconsegnate alla cittadinanza”.

La manifestazione d’interesse per le unità immobiliari, che attualmente risultano libere da vincoli, è subordinata all’impegno dell’Anbsc di provvedere a proprie spese allo sgombero dei locali che risultano in stato di occupazione senza titolo e al risanamento di eventuali situazioni debitorie.